Bivacca vicino al murale di Haring con la droga in tasca

La Squadra Volanti della Questura ha effettuato ieri servizi in zona stazione. Controllate 27 persone e sequestrate alcune dosi di sostanza stupefacente detenute da un cittadino italiano che bivaccava sulle panchine nei pressi del muro di Keith Haring. I controlli si sono susseguiti per tutto il giorno in tutta l’area della stazione e, nello specifico, proprio in piazza S. Antonio e piazza V. Emanuele.