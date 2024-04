Operazione ad 'alto impatto' in zona stazione, identificate oltre 60 persone: denunce e sequestri di droga

Massiccia operazione di controllo interforze del territorio messa in atto, come disposto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella serata di lunedì 22 aprile dalle forze dell'ordine nella zona della stazione ferroviaria di Pisa e vie limitrofe dove si registrano episodi di criminalità diffusa, specialmente di natura predatoria, di spaccio di stupefacenti, oltre ad essere luogo di aggregazione di stranieri, spesso irregolari sul territorio nazionale e dediti alla commissione di reati di vario genere.

Il servizio ha coinvolto personale della Polizia di Stato della Questura di Pisa, del Gabinetto regionale Polizia scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza con Unità cinofila, dell’Esercito Italiano e della Polizia municipale di Pisa.



Nel corso delle attività sono stati complessivamente controllati 8 esercizi commerciali; identificate 64 persone (di cui 50 extracomunitarie) di cui 15 sono risultate

positive in banca dati; accompagnati in Questura 5 soggetti per ulteriori accertamenti e notifica di provvedimenti giudiziari ed amministrativi; sequestrati 6 grammi di hashish e 1,54 grammi di cocaina; denunciate penalmente 2 persone per inosservanza al divieto di ritorno del Comune di Pisa.



Uno straniero, fermato per identificazione presso la sala SNAI, in zona stazione centrale, irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto per accertamenti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. A suo carico è stato emesso un provvedimento di espulsione del prefetto eseguito mediante ordine di allontanamento dal

territorio nazionale emesso dal questore.



Infine gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato un minorenne extracomunitario per spaccio di sostanza stupefacente e segnalato ai sensi dell’art. 75 deL D.P.R. 309/90 (possesso sostanza stupefacente) una cittadina italiana.