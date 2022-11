Ha all'attivo il foglio di via obbligatorio da Pisa: fermato in città e denunciato

Servizio straordinario di controllo del territorio in zona stazione a Pisa effettuato nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, dalla Questura con l’impiego anche di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato e di una pattuglia della Polizia municipale.

Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo alternati a pattugliamenti della zona, con il controllo complessivo di 27 veicoli e 41 persone.



Di rilevante da segnalare il controllo da parte di una pattuglia, tra gli altri, di un 26enne di San Miniato, che annoverava svariati precedenti per reati contro il patrimonio. Il giovane, ad una verifica in banca dati delle forze di polizia, è risultato essere destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Pisa per due anni, emesso dal questore lo scorso mese di febbraio proprio a causa dei ripetuti reati commessi in città. I poliziotti lo hanno condotto in Questura dove hanno redatto nei suoi confronti la denuncia alla Procura della Repubblica per la relativa violazione.