Controlli in zona stazione: guida in stato di ebbrezza e cocaina

Servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, condotto mercoledì sera dai Carabinieri della Compagnia di Pisa e finalizzato alla repressione dei reati in genere e, in particolare, alla prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze da abuso ed a contrastare i reati in materia di stupefacenti.

Sotto la lente dei militari in particolare la zona della stazione ferroviaria di Pisa e le vie limitrofe interessate in questo periodo da intenso flusso turistico.

Sono state impiegate 6 autopattuglie supportate da un’unità cinofila antidroga.

Nello specifico, i militari impiegati hanno proceduto a denunciare all’autorità giudiziaria:



- cinque persone, sorprese in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità;

- due utenti della strada per guida in stato di ebbrezza, con tassi di alcol accertati mediante etilometro superiori oltre due volte il limite consentito, con ritiro della patente;

- una persona per guida senza patente, poiché mai conseguita oltre che per rifiuto a fornire le proprie generalità.



Inoltre, durante il più articolato e dedicato servizio nel settore antidroga, sono stati rinvenuti circa 16 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, che sono stati sottoposti a sequestro.