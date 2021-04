Controlli alla stazione: una denuncia per spaccio e una per resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato prosegue con i controlli nella zona della stazione di Pisa, con pattuglie interforze supportate dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze. Il dispositivo, coordinato da un Commissario della Questura, si è dispiegato ieri 20 aprile per l'intero pomeriggio, con azioni mirate a persone circolanti in viale Gramsci e via Corridoni, più verifiche presso esercizi commerciali della zona ed a posti di controllo in viale Bonaini e piazza Vittorio Emanuele. Fra le decine di persone identificate sono emersi due uomini destinatari di provvedimenti.

Intorno alle ore 15.55 le pattuglie sono intervenute viale Gramsci per l'identificazione di un cittadino extracomunitario che creava disturbo. L'uomo, un senegalese 41enne con a carico pregresse denunce per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, ma in regola con la normativa sul soggiorno, è risultato avere a carico una notifica proveniente dalla Procura della Repubblica di Pisa. Il 41enne doveva così essere accompagnato in Questura, ma ha da subito avuto un atteggiamento ostile verso i poliziotti, rifiutando di ottemperare alla richiesta. Alla fine è stato portato presso gli uffici per ritirare la notifica, ma in più ha rimediato una denuncia in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato sanzionato perché contravventore alla normativa anti-Covid sugli spostamenti, risiedendo egli a Massa e non giustificando la sua permanenza a Pisa.

Sempre in zona Stazione, precisamente a ridosso della Sesta Porta, gli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, dopo un prolungato appostamento in zona per verificare la presenza di spacciatori, hanno sottoposto a controllo un tunisino 31enne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso a seguito di perquisizione personale di 6 grammi di cocaina. E’ stato così denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' stato al pari denunciato anche perché contravventore al divieto di ritorno a Pisa, disposto come misura di prevenzione dal Questore di Pisa lo scorso 13 gennaio, proprio a causa dei suoi precedenti per spaccio.