Controlli in zona stazione della Polizia: fermato un condannato, ora in carcere

Nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore di Pisa in zona stazione centrale, sono stati controllati nella giornata di ieri più di 150 soggetti, la maggior parte extracomunitari di nazionalità nord africana e del magreb, più 30 veicoli. In una di queste circostanze è stato fermato un soggetto sospettato di furto, il quale è risultato avere pendente un ordine di cattura da eseguire, perché condannato alla pena della reclusione per più di 4 anni a seguito di reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane della Guinea, refrattario al controllo, ha opposto resistenza agli agenti, i quali sono comunque riusciti a bloccarlo e portarlo in Questura. Al termine delle formalità di rito il soggetto è stato denunciato nuovamente per resistenza e successivamente portato in carcere per l’espiazione della pena. Oltre a questo, sono state anche elevate 2 sanzioni al Codice della Strada ad altrettanti conducenti indisciplinati.