Controlli in zona stazione: rintracciati e allontanati 3 irregolari

Controllo straordinario stamani, 5 ottobre, da parte di Squadra Volanti e Squadra Mobile della Questura di Pisa, insieme alla Polizia Ferroviaria, per il rintraccio di clandestini in zona stazione. Passati al setaccio la zona della Sesta Porta, di piazza Sant'Antonio, delle Gallerie di via Gramsci, di piazza della Stazione e via Corridoni, di via Cappuccini.

Sono stati rintracciati tre cittadini tunisini in posizione irregolare: un 33enne, già destinatario di provvedimento di espulsione dal Questore di Grosseto lo scorso 2 agosto, cui non aveva ottemperato, nonché con alcuni precedenti per stupefacenti. Altri due tunisini, un 25enne ed un 27enne, accompagnati in ufficio perché privi di documenti di identificazione. Dalla comparazione delle impronte è emerso che erano entrati in Italia lo scorso mese di novembre, durante uno sbarco avvenuto a Marsala (TP), entrambi non hanno precedenti penali. Pertanto il primo è stato munito di decreto del Questore di Pisa di accompagnamento al Centro di Permanenza e di Espulsione di Torino, dove oggi pomeriggio una pattuglia della Questura lo scorterà e da dove giovedi sarà definitivamente collocato sul programmato volo charter in partenza per Tunisi; gli altri due sono stati muniti di decreto di espulsione, con intimazione del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro 7 giorni, pena una denuncia alla Procura della Repubblica e la possibilità di espulsione coatta verso il Paese di origine.