Controlli alla stazione e a Riglione-Oratoio: denunciate 7 persone

Nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre i Carabinieri hanno svolto un mirato controllo del territorio della stazione centrale e della frazione di Riglione-Oratoio dislocando 9 pattuglie. Nelle vicinanze della stazione è stata prontamente sedata una rissa tra cittadini stranieri: sebbene i partecipanti si fossero dati alla fuga alla vista dei Carabinieri, è stato identificato e deferito in stato di libertà un uomo. Sempre in zona Stazione, durante un altro controllo, un secondo cittadino straniero ha opposto alle richieste del personale operante, che lo ha segnalato per resistenza a pubblico ufficiale;

Nella frazione di Riglione-Oratoio il controllo degli utenti della strada mediante etilometro ha consentito di individuare 3 persone che, a bordo delle rispettive auto, si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti o sono state colte in stato di ebbrezza. Per loro sono scattati il deferimento in stato di libertà e sanzioni. Ancora nella stessa frazione un attento servizio di osservazione ha consentito di individuare una coppia di cittadini stranieri sorpresa a cedere dei gioielli riscontrati nelle immediatezze essere provento di un furto in un'abitazione già oggetto di denuncia. Per la coppia è stato notificato il deferimento in stato di libertà per ricettazione in concorso. Nel corso del servizio sono state identificate 58 persone, controllati 38 veicoli ed elevate altre 3 sanzioni al Codice della Strada per condotte di guida non in regola.