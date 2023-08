Controlli stradali a Pisa e Provincia: ad agosto denunciate 25 persone

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, finalizzata al contrasto delle condotte di guida irregolari. Sono stati predisposti servizi a largo raggio con l’impiego di numerose pattuglie su tutto il territorio provinciale, anche con l’ausilio delle squadre motociclisti della Sezione Radiomobile e intensificati i controlli sulle principali arterie. Nel corso del mese di agosto sono state denunciate 25 persone, tra cui 17 per guida in stato di ebbrezza (violazioni tutte con un tasso superiore almeno al doppio del consentito) e 8 per guida sotto l’effetto degli stupefacenti.

Le infrazioni sono state rilevate in particolare lungo la via Aurelia tra Viareggio e Pisa, ma anche sui collegamenti verso il mare dove le persone nel mese di agosto si sono riversate. Accertamenti anche lungo la via Tosco Romagnola che attraversa i vari comuni della Valdera. L’intenso impegno dei militari del Comando Provinciale di Pisa in questo ultimo mese è stato indirizzato all’insegna della prevenzione dei sinistri stradali in linea con le direttive europee che hanno come obiettivo la riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030.