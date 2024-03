I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo all’accertamento delle corrette condotte alla guida, hanno complessivamente denunciato tre persone.

Nello specifico, nel capoluogo, i militari della Sezione Radiomobile, hanno controllato un utente della strada che, alla guida di un tre ruote sprovvisto di targa, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento richiesto dai Carabinieri per evidenziare eventuale uso di stupefacenti. Nella medesima circostanza, il conducente è stato anche sorpreso alla guida sprovvisto della patente. I militari hanno quindi proceduto al deferimento della persona all’Autorità Giudiziaria.

Ancora, i Carabinieri della Radiomobile, sempre a Pisa, hanno sorpreso, in diversi frangenti, due conducenti d’auto alla guida con tassi alcolemici di due volte superiori al limite consentito (1,35 g/l in un caso e 1,40 g/l nell’altro). Per tali utenti è scattato il ritiro della patente, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria pisana.