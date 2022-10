Alla guida dopo aver assunto droga e alcol: ritirate due patenti

Continua l’attività di contrasto dei Carabinieri nei confronti di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti. Durante la notte di martedì 25 ottobre, i militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno denunciato due uomini: il primo per guida in stato di ebrezza alcolica e il secondo per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo, procedendo al test con etilometro, il primo conducente che era alla guida di un motociclo nel centro cittadino, verificando che aveva un tasso alcolemico di 1,37 g/l, molto superiore al limite consentito.

Gli stessi militari hanno poi sottoposto a controllo un secondo conducente che mostrava chiaramente i sintomi di chi ha assunto sostanze stupefacenti e che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti. Lo stesso guidatore, inoltre, durante il controllo è stato sorpreso in possesso di quasi 2 grammi di hashish. A entrambi sono state ritirate le patenti.