I Carabinieri della Compagnia di Pisa continuano a svolgere servizi di prevenzione e controllo per il rispetto del Codice della Strada: nell'ultimo di essi hanno denunciato in stato di libertà due persone, entrambe per guida in stato di ebbrezza a quasi il doppio del limite di Legge.

Nello specifico, nel capoluogo e nell’hinterland, i militari dell’Arma, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno sorpreso due persone alla guida dei loro veicoli in stato di ebbrezza, con un tasso di alcool nel sangue oltre il limite consentito; dalla constatazione della violazione è scaturito per entrambi i conducenti il ritiro della patente, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria.