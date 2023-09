Nei giorni scorsi sono continuati i servizi di controllo dei Carabinieri di Pisa contro il fenomeno della guida sotto influenza di sostanza d'abuso. Durante una scorsa notte, nei dintorni di Pisa, sono state identificate 49 persone e controllati 28 mezzi, con 3 sanzioni al Codice della Strada. Un conducente è stato riscontrato in stato di ebbrezza alcolica, per lui patente di guida mai conseguita. Il veicolo, non di proprietà, è stato affidato a terzi.

Durante un altro servizio, svolto in varie fasce orarie, sono stati controllate e denunciate altre due persone: nel primo caso, in periferia, il controllato è risultato privo di patente poiché sospesa, e si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti volti ad evidenziare eventuale assunzione di stupefacenti; nel secondo caso l’automobilista è risultato positivo ad assunzione di alcool oltre il limite stabilito, altra patente ritirata. Durante tutta quest’ultima attività sono state identificate 54 persone e controllati 30 mezzi, con 4 irregolarità contestate ai sensi del Codice della Strada per inosservanza alle norme comportamentali.

Fra le note dei servizi, i Carabinieri fanno menzione della pratica sempre più diffusa fra i giovani, durante i fine settimana, avere sempre qualcuno alla guida che durante la serata si è astenuto dal bere.