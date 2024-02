I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi del controllo del territorio, hanno denunciato due persone, rispettivamente per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare l'eventuale assunzione di stupefacenti alla guida e per guida in stato di ebbrezza. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, a seguito degli accertamenti svolti sul posto dai militari presso il posto di blocco.

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, al pari, hanno operato in zona Guardistallo e Riparbella, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo d’iniziativa di un veicolo, hanno proceduto all’identificazione del conducente che, invitato dai militari a seguirli presso il più vicino Ospedale per verificare l’eventuale presenza di sostanze da abuso nel sangue, si è rifiutato di farlo. Oltre alla denuncia dedicata, è emerso che stava guidando con la patente già revocata, per cui è scattata anche la sanzione amministrativa.