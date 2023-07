Controlli stradali: al volante con tasso alcolemico quattro volte superiore al limite

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una persona sorpresa alla guida della propria automobile con un tasso di alcool nel sangue superiore quasi quattro volte al limite consentito dalla legge. La persona, controllata sull’Aurelia, è stata sottoposta al test con etilometro che ha riscontrato un tasso alcolemico di 1,93 g/l. Inoltre l’automobilista ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare eventuale assunzione di stupefacenti, venendo denunciato anche per tale motivo, oltre al ritiro della patente di guida.

Sempre nella giornata di sabato 15 luglio i Carabinieri della Sezione Radiomobile, su segnalazione di un guidatore che ha avvicinato la vettura d'ordinanza riferendo di essere stato vittima, poco prima, di una tentata truffa dello specchietto, hanno rintracciato e controllato due cittadini di origine nomade che erano già stati segnalati per la commissione di tali reati. La vittima ha raccontato di non aver ceduto alla richiesta di denaro per la rottura dello specchietto retrovisore e grazie alla sua insistenza finalizzata a voler compilare il modulo per la constatazione amichevole di incidente è riuscito a far desistere i due.