Controlli sulle strade: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri, nell’ambito di un ordinario servizio di vigilanza del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due persone. Nello specifico, durante i controlli nella zona circostante la stazione, i militari hanno controllato un soggetto che è risultato gravato della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, in corso di validità.

In un’altra circostanza, i militari hanno controllato un conducente che, all’esito dell'alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 1,10 gr./l., oltre il limite consentito. Per il guidatore sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.