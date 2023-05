Controlli stradali a Pisa: guida in stato di ebbrezza, una patente ritirata

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio a livello provinciale, ieri 29 maggio, i Carabinieri del Comando di Pisa hanno segnalato in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza. I militari del capoluogo hanno fatto eseguire al conducente dell'auto l'alcol test, risultato positivo con un tasso pari a 1,17 g/l, chiaramente quindi oltre il limite consentito. Per il guidatore è scattato anche il ritiro della patente.