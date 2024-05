I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo per contrastare efficacemente le condotte alla guida irregolari, hanno complessivamente segnalato all’autorità giudiziaria quattro persone.



Nel dettaglio i militari della Compagnia di Pisa, in diverse località del territorio di competenza, hanno deferito in stato di libertà i conducenti di tre veicoli, che, sottoposti a controllo con etilometro, sono risultati positivi all’alcoltest con tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge. Per gli automobilisti, i militari hanno proceduto anche al ritiro delle rispettive patenti.

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un quarto conducente che, durante i controlli alla circolazione stradale, è stato controllato e si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare eventuale uso di stupefacenti. Il guidatore è stato anche sorpreso in possesso di una modica quantità di cocaina, per cui - oltre alla denuncia in stato di libertà - è scattata anche la segnalazione alla Prefettura.