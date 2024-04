Controlli stradali e contro lo spaccio: due denunce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio svolto volto al controllo del territorio, hanno denunciato due persone per guida in stato di ebrezza e detenzione ai fini di spaccio.

Nello specifico, nella giornata di ieri 24 aprile, i militari della Stazione di Pontedera, hanno sorpreso in centro un soggetto che cedeva della potenziale sostanza stupefacente ad un acquirente. Dalla successiva perquisizione personale, la persona controllata è stata trovata in possesso di due dosi di cocaina. All’esito dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana, mentre l’acquirente segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto, intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale, dopo aver fatto i rilievi di rito, hanno sottoposto al test dell’etilometro il conducente di uno dei veicoli coinvolti; all’esito del test è risultato con un tasso di 1,05 g/l. La persona è stata quindi segnalata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcoolica. Ritirata anche la patente di guida.