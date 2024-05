Circola con una mazza ferrata di mezzo metro in bauliera: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno proceduto al controllo d’iniziativa di una persona alla guida di un'auto che, in piena notte, ha attirato la loro attenzione. All’esito della perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto, nella bauliera dell’auto, una mazza ferrata di 50 cm. Al termine delle operazioni di rito, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato invece hanno segnalato in stato di libertà un conducente che si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici. Nello specifico la persona, durante un servizio di controllo stradale, è stata controllata dai militari mentre si trovava alla guida della propria auto. I Carabinieri hanno richiesto al conducente di sottoporsi ad accertamenti - volti a verificare eventuale assunzione di sostanze stupefacenti - presso una struttura sanitaria, ma la persona a si è rifiutata.

I militari perciò, come previsto dalla normativa vigente, hanno proceduto con il deferimento all’Autorità Giudiziaria,

provvedendo anche al ritiro della patente e al sequestro amministrativo della vettura.

A Pisa infine i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso una persona in violazione della misura del divieto di ritorno nel Comune in corso di validità. Per il soggetto è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana.