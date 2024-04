Controlli stradali nel weekend a Pisa: 4 denunciati con patente ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e all’accertamento delle condotte di guida su strada, hanno denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, le verifiche si sono concentrate nel weekend, a Pisa. I miliati della Sezione Radiomobile hanno sorpreso i conducenti, in circostanze diverse, con un tasso di alcool da 1,05 g/l fino a 1,61 g/l, quindi anche ben oltre 3 volte il limite consentito dalla Legge. Alle persone sanzionate è stata ritirata la patente di guida.