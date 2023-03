Controlli sulle strade: i Carabinieri denunciano due persone

Prosegue la costante attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, finalizzata in particolare all’applicazione e alla vigilanza sulle misure di prevenzione e al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. Nello specifico i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato una persona, gravata dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità, denunciandola all’Autorità Giudiziaria.

Poi i Carabinieri della Stazione di Porta a Mare hanno denunciato una persona, per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,35 g/l. Ritirata la patente di guida.