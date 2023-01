Volterra, controlli sulle strade per le feste: multe per 7.500 euro

Nel periodo delle festività natalizie, in considerazione dell’aumento della popolazione non residente, la Compagnia Carabinieri di Volterra ha intensificato i servizi di controllo del territorio, finalizzati in generale alla prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti e a garantire il rispetto del Codice della Strada.

In particolare, i militari hanno identificato 250 persone e controllato 175 veicoli ed hanno denunciato una persona per guida in stato di ebrezza e segnalato un’altra alla Prefettura di Pisa poiché sorpresa in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente (cocaina) per uso personale. Sono state, inoltre, emesse sanzioni amministrative per 7.500 euro, un’auto è stata sequestrata per guida senza assicurazione, una patente e due carte di circolazione sono state ritirate ed una patente è stata revocata per guida sotto effetto di alcool.