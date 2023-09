Controlli sulle strade pisane dei Carabinieri: 4 denunciati con patenti ritirate

Prosegue costante l’attività di controllo del territorio e per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri di Pisa. All’esito degli ultimi servizi sono state denunciate in stato di libertà 5 persone, con 4 patenti ritirate. Fra i segnalati all'Autorità c'è un soggetto, residente fuori provincia, deferito per inottemperanza del divieto di ritorno nel comune capoluogo: è stato identificato nella zona circostante il centro città.

Per quanto riguarda le verifiche sulle strade:

- un primo conducente, in orario notturno, lungo la via Aurelia, è stato sottoposto a controllo con il test dell'etilometro: tasso alcolemico pari a 1,45 g/l, quasi 3 volte il limite consentito. Patente di guida ritirata.

- Un secondo conducente, sempre in orario notturno, è stato sorpreso alla guida del proprio mezzo in centro con un tasso di 1,19 g/l.; anche per lui patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

- Un terzo conducente, in orario notturno lungo la via Aurelia, arteria peraltro particolarmente sotto l’occhio dei militari, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli sanitari volti ad evidenziare eventuali assunzioni di sostanze da abuso. Patente di guida ritirata.

- Infine, un ultimo automobilista, nell’hinterland pisano, al pari si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per stabilire eventuale assunzione di alcool. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.