Controlli sulle strade a Ferragosto: tre persone denunciate

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, durante i servizi di controllo del territorio disposti in occasione della giornata di Ferragosto, hanno denunciato una persona per guida senza patente, una persona per guida in stato di ebbrezza alcolica e una terza per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa.



Nello specifico, i Carabinieri Sezione Radiomobile hanno controllato una persona che era alla guida di un motociclo priva di patente poiché mai conseguita. Il centauro, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti ad evidenziare eventuale uso di stupefacenti ed è stato denunciato per entrambi i motivi.





Sempre nella stessa giornata, i Carabinieri hanno inoltre controllato un secondo conducente che, all’esito del test con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l, il doppio del limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente.Infine è stata denunciata un’altra persona che si trovava in città, nonostante fosse gravata dal divieto di ritorno nel comune di Pisa.