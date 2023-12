Controlli sulle strade della Valdicecina: in auto con droga e sotto l'effetto di alcol

Sono state segnalate alla Prefettura dai Carabinieri della Compagnia di Volterra, impegnati nei controlli lungo le strade della Valdicecina, 10 persone che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono state sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, complessivamente 11 grammi di cocaina e 5 di hashish. Per alcune di esse che erano alla guida è scattata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente.





Nell’ambito delle ulteriori attività dell'Arma, che hanno consentito di identificare ottanta persone e controllare sessantacinque mezzi, sono stati sequestrati in via amministrativa 3 veicoli: due per mancanza di copertura obbligatoria RCA ed uno perché risultato già sottoposto a sequestro.Sono state, inoltre, ritirate due patenti poiché i conducenti avevano un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/l.