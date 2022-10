Affittacamere irregolari in zona stazione: titolari nei guai

Controlli sulle strutture ricettive ieri, 6 ottobre, in zona Stazione a Pisa.

Sia nella mattina che nel pomeriggio gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale, coordinati dalla sovrintendente Grazia Salotti, hanno eseguito controlli mirati su alcuni esercizi di affittacamere in viale Gramsci e vie limitrofe.



Sono state sorprese in fallo due strutture. La prima, in Galleria Gramsci 'B', munita di Scia per una camera con due posti letto, metteva abusivamente a disposizione del pubblico ben 6 camere, senza neppure segnalare l’esistenza dell’attività con la prescritta insegna, presente però sulla piattaforma 'Booking', attraverso la quale il titolare, residente in Iran, riscuoteva i corrispettivi. Inoltre a suo carico veniva accertato che gli ospiti non venivano segnalati alla Questura e che il personale presente al momento del controllo veniva impiegato al nero, senza alcuna regolare assunzione.



Il secondo esercizio, in via Colombo, risultava ugualmente munito di Scia per un primo appartamento, ma completamente abusivo in relazione ad un secondo appartamento, sullo stesso piano, con sei camere da letto, che veniva utilizzato quando il primo era pieno. All’interno infatti venivano rinvenuti alcuni turisti svedesi e danesi che dichiaravano di avere regolarmente pagato i corrispettivi tramite la piattaforma Booking.

Al titolare, cittadino pakistano, veniva quindi intimata l’immediata chiusura della struttura e contestata la mancata comunicazione dei nominativi degli ospiti alla Questura