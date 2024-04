Controlli in centro e sulle strade: denunciate tre persone

I Carabinieri della Compagni di Pisa hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una persona dopo averla sottoposto a controllo in centro. I militari infatti l'hanno sorpresa in città in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune di Pisa in corso di validità.

Inoltre durante il controllo di un’auto, i Carabinieri hanno trovato un coltello della lunghezza di 22 centimetri e un manganello in legno della lunghezza di 44 centimetri. Il materiale è stato sequestrato e per il soggetto alla guida della vettura è scattato il deferimento in stato di libertà presso la locale Autorità Giudiziaria.

Infine i militari dislocati sulla strada hanno sottoposto il guidatore di un’auto al test dell’etilometro, il cui esito ha riportato un valore di ben 4 volte superiore al limite consentito dalla legge. I Carabinieri quindi hanno provveduto al ritiro della patente di guida e alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.