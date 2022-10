Controlli in città e in periferia: un uomo denunciato per porto d'armi e una patente ritirata

I Carabinieri, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio a Pisa e nei Comuni limitrofi, hanno denunciato nella giornata di mercoledì 19 ottobre una persona per porto di armi o oggetti atti ad offendere ed un’altra per guida sotto effetti dell’alcol. Nel primo caso i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo in Corso Italia, sorprendendolo in possesso di un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di 10 cm, occultato nella tasca dei pantaloni. A San Giuliano Terme, invece, i Carabinieri della locale stazione hanno controllato una persona alla guida di un’autovettura e, all’esito dell’accertamento, ne hanno verificato il tasso di alcolemia pari a 1,35 gr/l, ben oltre la soglia consentita dalla normativa in vigore. Al guidatore sono stati disposti il ritiro della patente di guida e l’affidamento dell’autovettura ad un deposito giudiziario.