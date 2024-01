Fermato vicino alla stazione, è condannato a un anno di carcere: identificato e portato al Don Bosco

Tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 17 gennaio la Polizia di Stato ha effettuato serrati controlli nei quartieri a

ridosso della stazione. In via Mascagni è stato identificato e arrestato un 23enne cittadino tunisino, irregolare sul

territorio nazionale, che alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi cambiando direzione. L'uomo è stato bloccato e accompagnato in Questura per l'identificazione, essendo sprovvisto di documenti d'identità.

I poliziotti hanno così appurato che il medesimo era ricercato perché a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso il 6 ottobre 2022 dalla Procura della Repubblica di Lucca, dovendo espiare la condanna a 1 anno di reclusione per il reato di false generalità. L'uomo è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, perché durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. Al termine degli accertamenti il 23enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale Don Bosco.

Sempre nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio, i poliziotti hanno denunciato un 50enne originario di Caserta, residente a Carrara, inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Pisa emesso nei suoi confronti dal questore il 29 marzo 2021 per la durata di 3 anni, a causa dei suoi numerosi precedenti. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica e invitato a rientrare nel luogo di residenza.

Analoga denuncia nei confronti di un 41enne di origini lombarde, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio: per questa ragione ad inizio gennaio era stato sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa per 3 anni, ma è stato sorpreso in giro di sera in via Cattaneo.

Infine nella serata di ieri una pattuglia ha sottoposto a controllo un giovane straniero in piazza V. Emanuele. L'individuo è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento essendo sprovvisto di documenti d'identità: gli agenti hanno appurato che il 16enne residente a Pisa è destinatario del divieto di accesso ai luoghi limitrofi alla stazione centrale emesso dal questore il 16 luglio 2023, perché resosi protagonista di aggressioni a danno dei coetanei. L'adolescente al termine della redazione degli atti è stato affidato ai genitori: a suo carico è stata anche redatta informativa di reato per la violazione del Daspo Urbano, diretta alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.