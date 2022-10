Incendio di Laiano, Vecchiano alla Regione: "Sia monitorata l'area"

Approvato nel Consiglio comunale di Vecchiano del 17 ottobre un apposito ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza Insieme per Vecchiano per il monitoraggio dell’area di Filettole in località Laiano, colpita, nel luglio scorso, da un vasto incendio che ha mandato in fumo circa 90 ettari di bosco.



“Attraverso il documento approvato dall’organo consiliare chiediamo alla Regione Toscana, nello specifico: una verifica periodica al fine di appurare la stabilità dell’area interessata dall’incendio e il suo ripristino ambientale; il ripristino della viabilità con finalità antincendio e delle eventuali zone parafuoco nei due versanti del monte; di aggiornare l’amministrazione comunale sullo stato delle procedure in corso per la realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, necessari per ripristinare il normale reticolo idrogeologico delle aree collinari percorse dall’incendio e per garantirne la sicurezza” spiega il sindaco Massimiliano Angori.

“Contestualmente, visto che la zona è da tempo fortemente monitorata proprio in relazione al rischio idraulico, come dimostrano anche i progetti di rafforzamento della sicurezza idraulica in corso di attuazione, messi a punto in collaborazione con l'ente consortile e quello regionale, attraverso il documento approvato in Consiglio, chiediamo, inoltre, al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, una verifica della tenuta idrogeologica del rio Fondo dell’Albero” afferma l’assessore alla Sicurezza idrogeologica, Sara Giannotti.

“Già nel mese di agosto avevamo inviato una missiva al Consorzio e alla Regione con la richiesta di attuare i necessari interventi prioritari per far fronte alla situazione, e anche di pianificare un apposito incontro per mettere a punto tutte le azioni necessarie, ivi comprese quelle del Comune, per rafforzare la sicurezza idrogeologica. Inoltre, pur essendo quelli bruciati terreni di proprietà privata in larga parte, è necessario iniziare a concertare anche opere di ripiantumazione della vegetazione, nel limite delle nostre possibilità e di quelle generali previste in questi casi” aggiungono Angori e Giannotti.





“Si tratta di una iniziativa messa a punto dalla sinergia tra associazioni, Salviamo la Rocca a cui si è unito il nostro Gav-Gruppo Archeologico Vecchianese, finalizzata al ripristino ambientale dell’area - commenta l’assessore all’Ambiente e alle Politiche del volontariato, Mina Canarini - un tributo, per un impegno concreto, che va riconosciuto a tutto il mondo dell’associazionismo. Come sempre, infatti, anche in occasione dell’incendio di Laiano, tutte le associazioni di volontariato, locale e non, si sono dimostrate colonna fondante della nostra Comunità, che ha reagito attraverso tutte le sue componenti con resilienza e forza di volontà, anche nei momenti più drammatici dell'evento incendiario. Ed è per questo che abbiamo ritenuto doveroso esprimere un ringraziamento pubblico, nel mese di settembre scorso, a tutti questi soggetti da parte dell'amministrazione e della Giunta comunale" aggiunge l’assessore Canarini. E sulla questione della ripiantumazione nella zona, già da mesi, sono attive alcune associazioni del territorio che hanno avviato una raccolta fondi, benchè i terreni siano privati, risorse che potranno comunque essere convogliate alla Regione Toscana per un’opera generale di ripristino delle colline, a beneficio di tutta la comunità.“Si tratta di una iniziativa messa a punto dalla sinergia tra associazioni, Salviamo la Rocca a cui si è unito il nostro Gav-Gruppo Archeologico Vecchianese, finalizzata al ripristino ambientale dell’area - commenta l’assessore all’Ambiente e alle Politiche del volontariato, Mina Canarini - un tributo, per un impegno concreto, che va riconosciuto a tutto il mondo dell’associazionismo. Come sempre, infatti, anche in occasione dell’incendio di Laiano, tutte le associazioni di volontariato, locale e non, si sono dimostrate colonna fondante della nostra Comunità, che ha reagito attraverso tutte le sue componenti con resilienza e forza di volontà, anche nei momenti più drammatici dell'evento incendiario. Ed è per questo che abbiamo ritenuto doveroso esprimere un ringraziamento pubblico, nel mese di settembre scorso, a tutti questi soggetti da parte dell'amministrazione e della Giunta comunale" aggiunge l’assessore Canarini.