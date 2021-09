Alla guida senza patente e assicurazione: sanzionato 23enne

Nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, in Lungarno San Giovanni al Gatano, una pattuglia della Squadra Volanti ha controllato un'auto sospetta con due stranieri a bordo. I due, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Il conducente, un nomade 23enne, residente a Pisa, è risultato non avere la patente di guida italiana perché mai conseguita; il veicolo inoltre era sprovvisto della copertura assicurativa. Pertanto il giovane è stato sanzionato per guida senza patente e l'auto posta sotto sequestro e affidata in custodia presso la depositeria giudiziaria.

Il passeggero è stato identificato per un coetaneo di origine egiziana, titolare di un permesso di soggiorno scaduto e pertanto inviato a regolarizzare la sua posizione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, pena l’avvio delle pratiche di espulsione dal territorio nazionale.