Controllo in borghese in zona Vettovaglie: un denunciato per spaccio

Nella tarda serata di ieri, 25 ottobre, la Sezione Narcotici della Squadra Mobile ha eseguito in centro a Pisa un servizio di controllo volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Gli agenti, in borghese, al termine dell'osservazione in zona Vettovaglie, hanno proceduto a denunciare un cittadino tunisino 27enne.

L'uomo, al momento del controllo, è stato trovato in possesso di 14 involucri contenenti hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi, un altro involucro contenente cocaina del peso di 2.2 grammi e una banconota da 50 euro, ritenuta provento di spaccio.