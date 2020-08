Blitz alla ex Vitarelli: decine di persone bivaccano in mezzo ai rifiuti

Controlli intensificati da parte della Polizia di Stato, così come stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in previsione dell'afflusso di turisti sia in città che sul litorale nel periodo di Ferragosto.

Nell'ambito dei servizi una particolare attenzione è stata riservata alle segnalazioni dei cittadini. Così è scattato questa mattina, 13 agosto, un controllo dell'area ex Vitarelli con l'impiego di 4 pattuglie e di personale della Polizia Scientifica. Proprio qualche giorno fa la Corte Sanac, vicina alla ex Vitarelli, era stata teatro di furti a due negozi.

L'ispezione, iniziata alle 7, è continuata per l'intera mattinata. All'interno dell'area, nei vari capannoni abbandonati e inondati di immondizia, sono state controllate ed identificate circa 30 persone che vi avevano allestito i propri giacigli con mezzi di fortuna.

Sono stati identificati diversi cittadini italiani, uomini e donne, diversi cittadini stranieri regolari sul territorio italiano ed alcuni cittadini extracomunitari irregolari già, recentemente, destinatari di provvedimento di espulsione.

Uno è stato accompagnato in Questura e verrà espulso dal territorio nazionale.

Tutte le persone che bivaccavano sono state allontanate.

L'area controllata, anche se recintata, presenta numerose aperture che consentono il facile accesso anche con rischi sanitari visto il grave stato di degrado presente.

