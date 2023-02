Segnalata in stato di libertà dai Carabinieri a Pisa una persona per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari hanno sottoposto a controllo, procedendo al test con etilometro, il conducente di un’autovettura nel centro cittadino, verificando che aveva un tasso alcolemico di 0,81 g./l., quindi oltre il limite consentito.

La patente di guida è stata ritirata.