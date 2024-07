Presidi di sicurezza non idonei e ponteggio montato male: denunce in un cantiere edile

I Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Pisa hanno effettuato un controllo ad un cantiere edile in un Comune del comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pontedera, denunciando due titolari di cariche di ditte del settore per la violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro.

I militari hanno contestato, a vario titolo, le violazioni riguardanti un idoneo parapetto di sicurezza alla scala per l’accesso al piano superiore e l'errata installazione di un ponteggio.