Centro storico, controlli su movida e norme anticontagio: nessuna criticità segnalata

Nella serata di sabato 29 gennaio si sono svolti a Pisa, nell’area di piazza delle Vettovaglie, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via San Martino, Corso Italia, nella zona della stazione Centrale e sui lungarni, servizi di controllo del territorio interforze, con la

partecipazione di pattuglie della Questura, della Polizia ferroviaria, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenire e contrastare la mala movida. Nel corso del servizio sono state identificate 166 persone e controllati 22 esercizi commerciali. Non è stata rilevata nessuna criticità di rilievo.