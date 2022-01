Scoperto con l'hashish in tasca: sanzionato come assuntore di stupefacenti

Alle ore 12:15 di venerdì 7 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha svolto un controllo su un uomo di origine nordafricana in via Sandro Pertini. Il 25enne, regolarmente residente in Abruzzo, è stato trovato in possesso di un pezzo di sostanza marrone solida. A seguito degli accertamenti di laboratorio è stato verificato che si trattava di 2 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il cittadino egiziano è stato sanzionato come assuntore di stupefacenti.