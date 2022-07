Stazione 'zona calda' dello spaccio: in un mese e mezzo arrestate 11 persone

Nella serata di venerdì 15 luglio in centro e lungo il litorale la Questura ha gestito specifici servizi di controllo finalizzati, in particolare, alla

repressione della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte le condotte della malamovida. Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 12 veicoli e 5 locali, e identificate 66 persone, una delle quali è stata tratta in arresto in flagranza di reato.

In questo caso una pattuglia della Polizia è intervenuta in viale Gramsci, sotto i portici, bloccando un cittadino senegalese 42enne visto aggirarsi in zona con fare sospetto. Il pusher, ben noto ai poliziotti in quanto già arrestato per spaccio di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 10 confezioni in cellophane, già pronte per lo spaccio al dettaglio, contenenti Hashish dal peso complessivo di 12 grammi, perciò è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il PM di turno ha disposto il giudizio per direttissima per la mattinata di oggi. Dopo aver trascorso la notte in Questura è stato portato in Tribunale dove il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della presentazione della richiesta dei termini a difesa, ha rinviato il processo e sottoposto lo spacciatore alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Questo arresto è il frutto della costante attenzione riposta sull'hot spot della zona della stazione, dove nell'ultimo mese e mezzo la Questura ha svolto 10 servizi di controllo straordinario, in aggiunta alla pattuglie già ordinariamente presenti ogni giorno, che ha portato all'identificazione di centinaia di soggetti, tra cui alcuni extracomunitari in posizione irregolare accompagnati ai CPR per la definitiva espulsione dal territorio dello Stato. Da ultimo un tunisino 25enne accompagnato venerdì 15 luglio al Centro di Rimpatrio di Potenza. Sono stati anche arrestati in flagranza, sovente per spaccio, da parte della Squadra Volanti e della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, 11 soggetti (8 quelli denunciati a piede libero), proprio per impedire lo spaccio di strada in questa zona, che continua ad essere 'sorvegliata speciale' da parte della Polizia.