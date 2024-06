Controllo straordinario in zona stazione: denunciate 11 persone

Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di ieri, 3 giugno, in centro a Pisa, nell'area della stazione centrale e nelle zone limitrofe. La Compagnia Carabinieri ha impiegato 7 autopattuglie, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. Complessivamente sono state identificate 31 persone, controllati 13 veicoli e ispezionati 4 esercizi pubblici. In tutto sono state 11 le persone denunciate, mentre altre 4 persone sono state segnalate alla locale Prefettura poiché sorprese in possesso di stupefacente per uso personale.

Eterogenea la casistica riscontrata. Ecco tutte le ipotesi di reato:

- una persona è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stata sorpresa in possesso di eroina e 85 euro in denaro contante, verosimilmente provento dell'attività delittuosa. Denaro e droga sono stati sequestrati;

- quattro persone sono state sorprese in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità;

- un'altra persona è stata deferita per inosservanza del Daspo urbano nel Comune di Pisa;

- due utenti della strada sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, sorpresi con tassi di alcol, accertati mediante etilometro, superiori anche di oltre due volte il limite consentito. E' scattato il ritiro della patente;

- un altro conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti;

- due persone sono state denunciate per ricettazione, in due diverse circostanze: in un caso il soggetto è stato sorpreso con un monopattino risultato rubato in precedenza, nell'altro l'indagato, al controllo, è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento precedentemente asportati da un negozio del centro città. I beni oggetto di furto sono stati restituiti ai legittimi proprietari.