Da un 'semplice' controllo stradale alla scoperta: smascherata coppia di spacciatori

I militari della Sezione Radiomobile di Pisa, durante i consueti controlli alla circolazione stradale, nella giornata di giovedì 18 gennaio hanno sorpreso un 33enne italiano che deteneva, all’interno dell’autovettura, circa 50 grammi di hashish. I militari hanno quindi eseguito la perquisizione a casa dell’uomo, dove hanno rinvenuto altri 24 grammi di droga della medesima tipologia.

Lo stesso ha fornito notizie utili circa la provenienza della droga sequestrata e, da successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di una 60enne italiana, sono state rinvenute ulteriori sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish, metanfetamine) già suddivide in dosi, oltre a 1.100 euro in denaro contante e a tutta la strumentazione per il confezionamento di altre dosi.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre, per l’uomo e per la donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto rispettivamente gli arresti domiciliari e il trattenimento presso la camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattina di venerdì 19 gennaio.