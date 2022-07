Controllo del territorio interforze fra centro e litorale pisano

Nella serata di ieri, 9 luglio, si sono svolti in centro a Pisa e lungo il litorale pisano specifici servizi straordinari di controllo del territorio, congiunti tra le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, guardia di Finanza, Polizia Municipale) e coordinati da un Commissario della Questura. Lo scopo era la prevenzione dei reati di microcriminalità, la repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre quello della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte quelle condotte che, soprattutto nei giorni del fine settimana ed in particolare nelle ore serali, minacciano l'ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività di controllo del territorio ha interessato in particolare le aree di Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, via San Martino, Corso Italia, zona Stazione Centrale, Lungarni, e le località di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, controllati 27 veicoli e 5 esercizi commerciali. Non si sono riscontrate violazioni di sorta.