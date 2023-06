Un fare minaccioso che alla fine lo ha portato solo a rimediare denunce. Nel pomeriggio di ieri, 27 giugno, la Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta in aiuto del controllore di un autobus, che è sceso dal proprio mezzo ed ha chiesto aiuto alla pattuglia impegnata nei controlli in zona stazione, in Piazza Vittorio Emanuele II. Gli agenti sono stati avvicinati dal lavoratore, che ha spiegato loro di essere seguito da un cittadino extracomunitario precedentemente multato in quanto privo di biglietto.

Il soggetto è stato immediatamente individuato e bloccato dai poliziotti, che lo hanno identificato per un cittadino pakistano 27enne richiedente asilo. Quanto questi è stato invitato a salire sull'auto di servizio per essere accompagnato in Questura ha assunto atteggiamenti ostili, arrivando a sdraiarsi sul cofano della macchina per ostacolarne le operazioni. Ricondotto alla ragione, è stato comunque portato in Ufficio e dopo il fotosegnalamento di rito è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. E' stato quindi messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza sul territorio nazionale.