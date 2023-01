Morto il 74enne pestato in via Bovio: convalidato l'arresto dell'aggressore

E' stato convalidato l'arresto del 24enne fiorentino autore del brutale pestaggio che ha ucciso il 74enne medico in pensione Piero Orsini. La tragedia si era consumata nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio in via Bovio, poco distante dallo studio medico in cui il giovane, con problemi psichiatrici, avrebbe dovuto passare una visita e dal quale si era allontanato approfittando della momentanea assenza del padre.



Fuori in strada l'incontro con il 74enne che, senza motivo, è stato brutalmente aggredito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate fino alla morte avvenuta nella giornata di mercoledì. Picchiato anche un altro passante che è intervenuto per cercare di placare la rabbia del 24enne.



Per l'aggressore, dopo la morte di Piero Orsini, l'accusa è passata da tentato omicidio a omicidio. Il giovane, che si trova piantonato dalla Polizia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Pisa, sarà trasferito in carcere o in un'altra struttura similare.