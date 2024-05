Convegno dell'associazione Assis al Cnr di Pisa, il professor Burioni: "Ente statale dalla parte dell'antiscienza"

"Sto pensando che se anche il Cnr passa dalla parte dell'antiscienza, opporsi diventa inutile". E' con queste poche parole che il professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, si scaglia contro il convegno organizzato dall'associazione Assis al Cnr di Pisa nel pomeriggio di martedì 14 maggio.

L'organizzazione presieduta dal dottor Eugenio Serravalle, pediatra pisano, è fautrice della medicina tradizionale orientale, della medicina ippocratica, umanistica, salutogenetica. Sul sito dell'associazione viene spiegato che questa tipologia di medicina "non concepisce il corpo come un insieme di parti separate e autonome le une dalle altre, ma considera ogni organo, ogni cellula, una parte del tutto e considera la malattia un deterioramento di tutto il sistema corporeo, organico e psichico: il nostro organismo interagisce in toto e costantemente con l’ambiente fisico psichico e sociale in cui si trova".

"Solo in questo contesto acquista un significato e diventa possibile 'curarsi' da soli, essere 'medico di sé stesso', poiché l’oggetto della medicina non è più l’organo malato, ma l’individuo sano in una specifica situazione individuale e sociale. Diventare 'medico di sé stesso', curarsi da soli, implica il percepirsi come organismi complessi in relazione costante con il proprio corpo, la propria mente e l’ambiente fisico e sociale".

E ancora: "Diventare soggetti e controllori, anziché oggetti manipolati e controllati. Diventare consapevoli che il momento principale della medicina è la salute e la prevenzione, più che la cura e il recupero. In questa ottica proponiamo un ciclo di incontri per illustrare la nostra idea di Medicina ippocratica umanistica salutogenetica".

Il primo di questi incontri è stato proprio quello andato in scena ieri al Cnr di Pisa: 'Vivere in salute: Promuovere la salute e il benessere; prevenire le malattie croniche e l’invecchiamento precoce; aiutare a ristabilire lo stato di salute nelle persone colpite da patologie croniche associate a scorretti stili di vita'.

Al convegno hanno partecipato come relatori il dottor Franco Berrino (epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, promotore dei registri tumori in Italia e coordinatore di registri tumori europei); il dottor Luciano Proietti (già dirigente medico dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, specialista in pediatria, con particolari interessi nel campo della nutrizione e del vegetarismo); il dottor Eugenio Serravalle (specializzato in Pediatria Preventiva, Puericultura e Patologia Neonatale responsabile di progetti di educazione alimentare di asili e scuole materne).

Alle critiche del professor Burioni ha fatto immediato seguito la nota ufficiale dell'ente di ricerca, che ha specificato di aver "esclusivamente ospitato il convegno voluto, organizzato e promosso dall’associazione Assis. Il Cnr non ha contribuito né all’organizzazione né alla promozione dell’evento".

"Nessuna carica istituzionale del Cnr ha portato i saluti convenzionali (non avendo il convegno nessuna forma collaborativa con il Cnr), nessun ricercatore del Cnr è stato compreso tra i relatori; tra questi va sottolineata la figura conosciuta ed apprezzata nella comunità scientifica del dottor Franco Berrino, scienziato, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1975 al 2015".