'Bioarchitettura - In mind': a lezione di transizione ecologica applicata alle scuole

La sostenibilità ambientale e la transizione verso sistemi di costruzione e manutenzione degli immobili più rispettosi dell'ecosistema nel quale sono inseriti sono divenuti un tema centrale. Sia le istituzioni che i professionisti che lavorano in questo ambito riservano un occhio di riguardo all'ambito ambientale. La Fondazione italiana di bioarchitettura è una dei precursori di questi temi: già 30 anni fa l'ente propose il convegno 'Bioarchitettura - Abitare la terra'. I focus periodici non si sono mai fermati e quest'anno la rassegna intitolata 'Bioarchitettura - In mind' farà tappa anche a Pisa.

Il convegno itinerante è partito lo scorso 13 ottobre a Martellago (Venezia) con l'argomento 'Formazione sostenibile. Materiali e tecnologie innovative per la scuola del futuro'. Il tema centrale quindi è la scuola sostenibile, energeticamente autosufficiente, condensatrice sociale e luogo da amare. Pisa sarà coinvolta venerdì 2 dicembre con l'incontro 'Il Klimawall per la scuola, ecologia modellata win win': i lavori si svolgeranno agli Arsenali Repubblicani dalle 9 con l'introduzione curata dal sindaco Michele Conti, dagli assessori Raffaele Latrofa e Sandra Munno e da Patrizia Bongiovanni, presidente dell'Ordine degli architetti di Pisa.

La Fondazione Bioarchitettura da oltre vent'anni promuove la costruzione di ambienti scolastici salubri, ecologici e biosostenibili, forte della convinzione per cui 'un nuovo modo di concepire gli edifici scolastici porta con sé un nuovo modo di fare scuola'. Scuole energeticamente autosufficienti, a contatto diretto con la natura, edifici multifunzionali aperti tutti i giorni, a tutte le ore e per tutte le età. Luoghi di formazione, incontro e stimolo, non solo per i giovani studenti ma per l'intera comunità. Un modo nuovo di intendere questi edifici che perdono la specificità funzionale per rinascere come dei veri e propri luoghi civici delle città.