Convegno a Calci 'Enzo Lupetti. Una politica a favore della collettività'

La mattina di sabato 17 settembre 2022, a partire dalle 9, la Sala Refettorio della Certosa di Calci ospiterà il convengo 'Enzo Lupetti. Una politica a favore della collettività. La sanità pubblica a servizio di tutti. I giovani e la formazione'. Promosso dal Comitato Enzo Lupetti a 100 anni dalla sua nascita, il convegno andrà oltre la semplice commemorazione. "Sarà l’occasione - così Stefania Lupetti, presidente del Comitato e figlia di Enzo - per raccontare quello che ci ha lasciato, dall’amore per la cosa pubblica all’impegno per il sociale, quello che ancora oggi può essere da esempio per le nuove generazioni".

Enzo Lupetti, nato a Calci nel 1922, fu prima insegnante e poi protagonista della vita politica pisana. Significativo fu il suo impegno nel settore socio-sanitario e ospedaliero, arrivando a ricoprire il ruolo di presidente del Cda degli Spedali Riuniti Santa Chiara e ricevendo incarichi a livello nazionale. Quindi partecipò attivamente e fattivamente alla progettazione della prima riforma sanitaria, collaborando con l'allora ministro Luigi Mariotti, che si realizzò con l'approvazione della L.132/68.

"Figura di grande spessore professionale ed umano - ricorda il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - Enzo Lupetti si distinse anche per essersi sempre impegnato per la comunità calcesana. Per questo nel 2017 l’amministrazione comunale decise di dare il suo nome, non a caso, al distretto socio-sanitario e oggi crede fortemente in questo convegno, nella convinzione che certe figure non debbano essere solo ricordate ma 'riscoperte', con il coinvolgimento dei giovani".

Così sabato 17, dopo i saluti del primo cittadino e del direttore del Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, Stefano Aiello, la figura di Enzo Lupetti sarà ricordata da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, con le testimonianze di Bruno Possenti ("L'impegno politico a servizio della collettività”), Sergio Cortopassi ("L'impegno per una sanità pubblica a servizi di tutti") e Aurelio Pellegrini ("L'impegno per i giovani e per la formazione").

Alcuni rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi di Calci e dell’Associazione Polis di Prato, promotrice del progetto Sincronie, racconteranno le loro esperienze di cittadinanza attiva. I lavori, moderati dalla giornalista Francesca Franceschi, si concluderanno con l’intervento di Stefania Lupetti. A seguire una visita guidata della Certosa. L'evento, che ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Calci, Comune di Pisa, Sds zona Pisana, Aoup, Direzione regionale dei musei della Toscana e Fondazione Circolo Rosselli, è stato organizzato in collaborazione con l'Associazione degli Amici della Certosa di Pisa a Calci e con il sotegno di Acque Spa.

Questa mattina, lunedì 12 Settembre, il convegno è stato presentato in sala consiliare. Stefania Lupetti, nel suo intervento, ha ringraziato la Certosa Monumentale per l'ospitalità, l’amministrazione comunale, il sindaco Ghimenti e l’assessora Anna Lupetti per il sostegno ricevuto, così come i membri del Comitato Enzo Lupetti – don Antonio Cecconi, Vito Ciabatti, Sergio Cortopassi, Irene Lombardo, Iacopo Lupetti, Marco Lupetti, Mauro Lupetti, Roberto Marchi, Francesco Pampana, Bruno Possenti -, l'associazione 'Amici della Certosa di Pisa a Calci', Acque spa e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del convegno nella splendida cornice della Certosa.