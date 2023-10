Scuola: un convegno a 10 anni dalla scomparsa del pedagogista Enzo Catarsi

Per i 10 anni dalla scomparsa del pedagogista Enzo Catarsi il dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia dell'Università di Firenze, insieme al centro studi Bruno Ciari, ha organizzato un convegno dal titolo 'Condividere buone norme e buone pratiche per educare i bambini da zero a sei anni, l'orizzonte pedagogico di Enzo Catarsi'. Dopo l'apertura dei lavori a Firenze il convegno è proseguito al palazzo delle Esposizioni di Empoli, con la presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale alle Politiche educative di Pontedera Francesco Mori e della dirigente dell'Istituto Curtatone e Montanara di Pontedera Maura Biasci. L'amministrazione comunale pontederese ha infatti dedicato alla memoria di Enzo Catarsi il Polo educativo 0 - 6 a La Rotta, che, anche nel corso del convegno, è stato citato come modello di integrazione a livello nazionale per la sinergia attuata tra il nido e la scuola d'infanzia.

Quella del professor Catarsi è stata una figura fondamentale per l'elaborazione di una politica educativa di qualità rivolta agli asili nido, divenuti luoghi di educazione per le giovani generazioni. Una attività svolta nel tempo che ha portato alla creazione di importanti percorsi di formazione per gli operatori.



"Il nome di Catarsi resta scolpito e la sua opera serve da stimolo per tutte le sfide che ci aspettano. Catarsi - spiega Mori - non è stato solo un grande pedagogista ed educatore, ma soprattutto ha saputo prefigurare e prevedere scenari nei quali ci muoviamo oggi, relazionandosi con le istituzioni e portando sempre contributi di altissimo livello. Il suo lavoro sarà un faro per l'attività che porteremo avanti anche sulla zona educativa della Valdera".