Scuola Normale: 200 scienziati al convegno sull'intelligenza artificiale

È in corso fino a domani, venerdì 18 marzo, a Pisa, nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore, un workshop del Centro europeo per l’informatica atomica e molecolare (CECAM), che vede oltre 200 scienziati da tutto il mondo discutere (alcuni in presenza, la maggior parte collegati a distanza) delle nuove frontiere di ricerca che pone l’intelligenza artificiale in ambiti quali la medicina (sviluppo di nuovi farmaci contro Covid-19) e la scienza dei materiali.

Organizzatori dell’incontro, insieme ad altri colleghi, sono Giuseppe Brancato, della Scuola Normale Superiore, e Paolo Carloni (Centro Ricerche Jülich e Università Tecnica di Aquisgrana), entrambi appartenenti al Centro CECAM.

“Nel campo della simulazione al computer delle dinamiche molecolari i progressi dell’intelligenza artificiale possono riservare grandissime ulteriori possibilità di indagine - dicono gli organizzatori - l’idea di questo workshop è di mettere sotto uno stesso tetto scienziati provenienti dal mondo della simulazione delle dinamiche molecolari della biofisica e della scienza dei materiali per avviare discussioni e nuove idee”.

Gli studiosi venuti a Pisa e collegati a distanza appartengono a 34 nazionalità di tutto il mondo.