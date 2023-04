Integrazione fra medicina, metaverso e intelligenza artificiale: convegno all'Università

Da mercoledì 3 a venerdì 5 maggio, presso il centro congressi 'Le Benedettine' a Pisa, si terrà il convegno 'Navigating the Future in Healthcare Science', promosso dall'Università di Pisa come osservatorio sulle prospettive future delle scienze della salute e sulla loro integrazione con l'intelligenza artificiale. L'evento, inizialmente concepito come strumento di formazione e aggiornamento degli allievi dei corsi di dottorato di area medica in Fisiopatologia Clinica e Scienze Cliniche e Traslazionali, si è arricchito via via di contenuti e relatori nazionali ed europei esperti in diversi settori, tra cui l'area medica clinica e di base, l'area biologica, bioingegneristica, le scienze omiche, cioè l’insieme di discipline biomolecolari come la genomica, l'intelligenza artificiale e il metaverso.

Il convegno, interamente gratuito, prevede sessioni dedicate alle scienze cliniche, come la medicina di precisione cardiovascolare, endocrinologica e oncologica, la chirurgia robotica e le neuroscienze. Ci saranno anche sessioni dedicate al corpo umano come ecosistema, alle nuove tecnologie digitali e alle loro potenzialità inesplorate nell'ambito della radiomica, cioè dell’analisi delle immagini mediche, tramite opportuni metodi matematici e l'uso dei computer della fabbricazione di tessuti e dell'integrazione dei dati sanitari, nonché alla fruibilità dei big data in ambito biomedicale e sanitario. Il convegno comprenderà anche sessioni che illustreranno le opportunità imprenditoriali e accademiche per i giovani dottorati e laureati, nonché il futuro della ricerca italiana ed europea.

Il convegno è stato organizzato dai due coordinatori dei corsi di dottorato, i professori Massimo Chiarugi e Mauro Pistello, coadiuvati dai loro vice-coordinatori, Alessandro Celi e Ugo Faraguna, e dalla professoressa Michela Ferrucci. L'evento è gratuito e fruibile sia in presenza che da remoto (tramite il link https://www.itlavmeeting.it/Home/Iscrizione/84074534272 Meeting ID 84074534272).